"السردية الفلسطينية" تتقدم إصدارات "كتوبيا" بمعرض الكتاب

تشارك دار كتوبيا للنشر والتوزيع هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين ب"٣٨"اصدارا جديدا متنوعا بين الروايات والسلاسل والكتب غير الروائية.



يقول الناشر ايمن حويرة مدير دار كتوبيا أن من بين المشروعات التى تعمل على احيائها الدار هذا العام هو إطلاق أول مشروع وهو إعادة نشر مجموعة " كفر عسكر" للكاتب أحمد الشيخ بعد حصولنا على حقوقها من الورثة.وهى عبارة عن ٨ كتب قصصها متصلة منفصلة وليست اجزاء وليس شرطا قراءتها بالترتيب كلها.



أما المشروع الثاني فهو السردية الفلسطينية للكاتبة نردين ابو نبغة وهى 4 روابات فى ادب المقاومة "قد شغفها حبا"و "باب العمود " و"سبع سداد" و"ليالي إشبيلية" بالإضافة إلى سلسلة لاشين التى وصلت للعدد ١٢ كتابا وهناك سلسلة جديدة اسمها ورد الحكاوى للدكتورة إيمان الدواخلى واستكمالا لمشروعه يقدم الدكتور حسين عبدالبصير مدير متحف الاثار بمكتبة الإسكندرية كتابه الجديد "سحر الصعيد" بالإضافة إلى نشر كتاب الغابة البرتقالية الجزء الثانى وهو عبارة عن مقولات وحكم ونصائح في الغابة يمكن إسقاطها على الحياة.



وهناك كتب جديدة منها " اساطير أندلسية لداليا راشد عن الأساطير وأصلها في الأندلس وتشتري وقت لرشاد ابو العينين عن كيفية إدارة الوقت والخوف من الهجرة لريهام عصام الدين عن كيفية إقامة علاقات مع الآخرين.



وهناك اصدار جديد تحت عنوان " وقصص أخرى" عن فلسطين .شارك فيها مجموعة من الكتاب مثل نورا ناجى وشيماء هشام سعد وشيرين فتحى وإيمان جبل ومحمد سمير ندا وعماد منذر ونهى عودة.



وتقول الروائية نهى عودة عن كتابها عن "العشق والسفر " مخاطبة قرائها في هذا الكتاب سنسافر معا في رحلة طالما راودت احلامي سنسير في دروب العشاق حتى ينتصف الليل ونصعد ابراج تسكنها الشياطين ونبحر في دهاليز يملكها شبح عبقري وننجو بأعجوبة من رعب الشوارع الخلفية ونخوض مغامرة محفوفة بالمخاطر داخل الأنفاق بكل حماس وعلى جسر الحب سنضع قفلا لا نملكه ولتكن لنا مع مدينة النور والحب والجمال لقاءات أخرى وحكايات لم تنته بعد عن العشق والسفر.

إصدارات كتوبيا بقاعة ٢جناح c31 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية.