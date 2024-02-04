طلاب وطالبات كفر الشيخ يشاركون في معرض الكتاب

من المتميزين علميا وثقافيا

شاركت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في قافلة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، بوفد ضم عدد من الطلاب المتميزين علميا وثقافيا، والمشاركين في الأنشطة والمسابقات الوزارية على مستوى المحافظة والطلاب الحائزين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في المسابقات المكتبية، وعدد من قيادات التعليم في عدد من التوجيهات، بحضور خالد بدر موجه عام المكتبات وبعض من موجهي الادارات التعليمية.

يأتي ذلك إطار ترسيخ قيم الولاء والانتماء وحب القراءة لدى أبنائنا الطلاب، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام الدراسي.



وعلى جانب آخر تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبد الله، برنامج تنمية مهارات تدريس اللغة الانجليزية لمعلمات رياض الأطفال بإدارة شرق كفر الشيخ، بقاعات التدريب الموجودة بمدرسة كفر الشيخ المعماري الزخرفية العسكرية بنين، وقد تناول التدريب استراتيجيات، وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، والمهارات التي يجب تنميتها لدى معلمات رياض الاطفال ولدى طفل الروضة.