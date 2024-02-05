مبادرة صحية بديوان مركز المحلةللكشف علي الأمراض المزمنة

قامت الإدارة الصحية بثاني المحلة اليوم بفحص 60 موظف من العاملين بديوان مركز و مدينة المحلة و المواطنين المترددين على المركز من خلال الكشف على الأمراض المزمنة و فحص الكلى و الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي و الفحص المبكر للأمراض الثدى للسيدات تحت إشراف المحاسب السعيد الصياد سكرتير ديوان مركز المحلة و المهندس محمد السباعي نائب رئيس المدينة و الأستاذة أزهار بكر مديرة وحدة حماية الطفل و حقوق الإنسان و تكافؤ الفرص بمركز المحلة.

و شارك فى أعمال الفحص فريق التمريض امل ابراهيم الكندوز و عزه محمد غنيم و اميره عبد المنعم النحاس و اعضاء الوحدة ابراهيم رضوان مسؤول حقوق الانسان و ناريمان بهجت العضو الاجتماعي و رشا فياض المنسق الاعلامي بالوحده.

وذلك في اطار المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية و بالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينه المحله الكبرى و الإدارة الصحية ثان المحلة برئاسة الدكتورة أمل شمس مديرة الإدارة الصحية ثان المحلة و الدكتور/ احمد حماد مدير الرعايه الاساسيه بالاداره ومنسق المبادرات .