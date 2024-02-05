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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مبادرة صحية بديوان مركز المحلةللكشف علي الأمراض المزمنة

الفريق الطبي يواصل
الفريق الطبي يواصل عمله

 قامت الإدارة الصحية بثاني المحلة اليوم بفحص 60 موظف من العاملين بديوان مركز و مدينة المحلة و المواطنين المترددين على المركز من خلال الكشف على الأمراض المزمنة و فحص الكلى و الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي و الفحص المبكر للأمراض الثدى للسيدات تحت إشراف المحاسب السعيد الصياد سكرتير ديوان مركز المحلة و المهندس محمد السباعي نائب رئيس المدينة و الأستاذة أزهار بكر مديرة وحدة حماية الطفل و حقوق الإنسان و تكافؤ الفرص بمركز المحلة.

و شارك فى أعمال الفحص فريق التمريض امل ابراهيم الكندوز و عزه محمد غنيم و اميره عبد المنعم النحاس و اعضاء الوحدة ابراهيم رضوان مسؤول حقوق الانسان و ناريمان بهجت العضو الاجتماعي و رشا فياض المنسق الاعلامي بالوحده.

وذلك في اطار المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية و بالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينه المحله الكبرى و الإدارة الصحية ثان المحلة برئاسة الدكتورة أمل شمس مديرة الإدارة الصحية ثان المحلة و الدكتور/ احمد حماد مدير الرعايه الاساسيه بالاداره ومنسق المبادرات .

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