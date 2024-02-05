أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف خيرسون 36 مرة في أخر 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، صباح اليوم /الاثنين/، أن الجيش الروسي قصف الإقليم 36 مرة في أخر 24 ساعة.

وقال بروكودين- في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية)- إن الروس أطلقوا 132 قذيفة على إقليم خيرسون في يوم أمس، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المسئول الأوكراني: "أن الروس نفذوا خلال اليوم الماضي 36 هجوما وأطلق 132 قذيفة، مستخدمًا قذائف الهاون والمدفعية والرشاشات والدبابات والطائرات بدون طيار، كما أطلقوا 32 قذيفة على مدينة خيرسون"، مشيرًا إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في بلدات المنطقة ومتحفًا في خيرسون.

وبحسب "يوكرين فورم"، تم إجلاء 35 شخصًا آخرين، من بينهم ثلاثة أطفال، من مناطق خط المواجهة في منطقة خيرسون.