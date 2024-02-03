أوكرانيا: مسيرات روسية تستهدف مسقط رأس زيلينسكي

قالت القوات الجوية الأوكرانية ومسؤول إقليمي، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية أسقطت 9 من بين 14 طائرة مُسيّرة روسية، في هجوم خلال ليل الجمعة، استهدف البنية التحتية للطاقة في مدينة كريفي ريه.

وهذا هو ثاني هجوم بالطائرات المُسيّرة خلال يومين على كريفي ريه الواقعة بوسط أوكرانيا، والمدينة هي مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بحسب "رويترز".

وقال رئيس بلدية المدينة أولكسندر فيلكول إن منشآت طاقة تعرضت للقصف، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف السكان، كما تعطلت إمدادات المياه والتدفئة في بعض المناطق مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد بقليل.

وأضاف فيلكول أن المستشفيات تعمل حاليًا على مولدات الكهرباء للحصول على الطاقة.

وذكرت القوات الجوية، في بيان، أنه تم إسقاط طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد، فوق أربع مناطق بوسط وجنوب البلاد.

وفي سياق متصل أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم السبت مقتل 522 طفلا وإصابة 1217 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكر مكتب المدعي العام في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية "أنه حتى اليوم.. تأثر أكثر من 1739 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية.. موضحا أن 522 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1217 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ508 حالات، وتليها خاركييف بـ327 حالة، وفي كييف 130 حالة، وفي خيرسون 146 حالة.. موضحا أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.