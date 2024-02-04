يوسف الحسيني يرد على السخرية من تصريحاته السابقة عن انهيار الدولار (فيديو)

بعد تراجع الأسعار..

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن سعر الدولار كان قد وصل إلى نقطة مخيفة في السوق السوداء، وكان كل هذا عبارة عن فقاعة، وهو الأمر الذي صرح به كثيرا، وأكد أن سعر الدولار وصل إلى ذلك الحد بسبب المضاربات.

وعلق يوسف الحسيني، خلال برنامجه "التاسعة" المذاع على فضائية"الأولى"، مساء اليوم على حملات الانتقاد والسخرية من تصريحاته السابقة، حينما طالب المواطنين بالتضحية بالدولارات للبنوك؛ خوفا من انخفاض السعر، قائلا: “الناس فضلت ماسكة في التصريحات فترة كبيرة.. بس أنا فعلا شاطر في الاقتصاد وطالع بامتياز”.

سعر الدولار هبط من 20 لـ 22 جنيها

وأشار يوسف الحسيني إلى أن سعر الدولار حينما وصل إلى 75 جنيه في السوق السوداء، بدأ الجميع يتوقع أن يصل لـ 100 جنيه، واليوم السعر ينخفض إلى ما دون 55 جنيها، ويصل إلى 53 جنيها، وهو ما يعني أن السعر هبط من 20 لـ 22 جنيها، أي حوالي 26%، وهو أمر كان متوقعا بالنسبة له، وأي خبير سيصف ما يحدث بأن “ سعر الدولار عبارة عن فقاعة”.

وأشار إلى أن فقاعة الدولارر ضُربت، السعر سينخفض أكثر؛ في ظل المضاربات التي كانت تحدث على الدولار خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن تجار السوق السوداء أوقفوا حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية؛ في ضوء الانهيار الكبير في الأسعار في الوقت الراهن.

واستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارها خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت 3 فبراير، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه:

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 98.06 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.57 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 99.59 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48 للشراء، 100.25 جنيه للبيع.