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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يتعاقد مع شركة صيانة لترميم ملعب التدريب ويكشف موعد تجديده

ملعب الزمالك
ملعب الزمالك

أكد عمرو أبو العز المدير الإداري لنادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، بذل مجهود مضاعف وكبير من أجل حل أزمة إيقاف القيد والنجاح في إبرام صفقات قوية.

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وأضاف أبو العز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أرضية ملعب النادي، تحتاج للتهوية وتم التواصل مع شركة صيانة لبدء العمل فيها من يوم الأربعاء المقبل لإصلاحها".

وتابع المدير الإداري: "سوف يتم مناقشة مصير تدريبات الفريق بداية من يوم الأربعاء أثناء الإصلاحات، وسيتم التشاور مع عبدالواحد السيد مدير الكرة سواء بنقل التدريبات أو الدخول في معسكر مفتوح".

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