ميدو: ما فعله مجلس إدارة الزمالك معجزة

أشاد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق بمجهودات مجلس إدارة الأبيض، بعد التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مجلس إدارة الزمالك قام بمعجزة بعد التعاقد مع لاعبين جدد، وعدم التفريط في ركائز الفريق".

وأضاف: "الزمالك قدم موسم انتقالات تاريخي بهذه الصفقات، وما يفعله مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب هي الإدارة الرياضية الصحيحة، من خلال حماية النادي والحفاظ على صورته".

وتابع: "أحيي مجلس إدارة الزمالك بالكامل بما فيهم حسين السيد وأحمد سليمان، لأنهم ياخذون من وقتهم لخدمة مصلحة الزمالك، وقاموا بدور كبير في هذه الصفقات، والجميع يعمل بدافع واحد فقط هو حب الزمالك، ويريدون عودة الزمالك إلى مكانته".

وواصل: "أنا أدعم الزمالك أيًا كان مجلس إدارته، أنا مع الزمالك، وهذه هي المعادلة التي أقوم بها، ولا يستطيع غيري أن يقوم بها".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "دوري كمحب لنادي الزمالك هو أن أدعم وأساند أي شخص له منصب داخل نادي الزمالك".