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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا عبد العال: حسام حسن الأفضل لتدريب منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن حسام حسن المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر يعد الأنسب لتدريب المنتخب الوطني في الفترة المقبلة بعد مرحلة روي فيتوريا.

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وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن حسام حسن الأفضل لتدريب المنتخب عقب رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني رغم تحفظي على تصريحاته ضد محمد صلاح في الفترة الأخيرة ".


وتابع:"كل المدربين الأجانب حصلوا على فرصتهم كاملة في تدريب منتخب مصر وكان يجب منح الفرصة لحسام حسن ".

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