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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا عبد العال يفتح النارعلى حازم إمام بعد إخفاق المنتخب

حازم إمام عضو اتحاد
حازم إمام عضو اتحاد الكرة

حمل رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على منتخب مصر مسؤولية خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

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أمم أفريقيا.. رضا عبد العال: أطالب برحيل اتحاد الكرة وفيتوريا


وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن حازم إمام عضو اتحاد الكرة يتحمل مسؤولية خروج المنتخب من أمم إفريقيا لأنه السبب في التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني ".

وأضاف :"حازم إمام ورط منتخب مصر في التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا الذي فشل في الاختبارات الحقيقة مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ".

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