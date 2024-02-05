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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حلمي طولان: طالبت بإستمرار كيروش ومحمد يوسف يستحق الفرصة

حلمي طولان
حلمي طولان

أكد حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أنه لابد حاليًا من إعادة التخطيط مجددًا لصالح الكرة المصرية، والاهتمام بقاعدة الناشئين والمواهب وتأسيس اللاعبين بشكل جيد منذ الصغر.

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وقال طولان عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "كنت أعمل مدربًا في نادي الزمالك، وامتلكنا جيل مميز قدم مستوى رائع لسنوات كثيرة، واصبحوا نجومًا مميزة منهم حازم امام ومدحت عبدالهادي وغيرهم".

وأضاف: "لآ أعرف كيف يتفاوض أحمد دياب مع مدرب منتخب مصر القادم، وما هي المؤهلات التي تجعله يتفاوض مع كيروش أو غيره؟!، ما يحدث من ضمن العشوائيات مع احترامي للجميع، لا يحق لأي شخص التفاوض مع مدير فني للمنتخب سوى مسئولي اتحاد كرة القدم".

وواصل: "كان يجب المحافظة على كارلوس كيروش، وذكرت ذلك في أحاديث كثيرة، لأنني شاهدته في البرتغال خلال وجودي هناك لمدة شهر بصحبة فينجادا، وكنت أتابع عمله في ريال مدريد الإسباني، ووقتها كان يشكو من نجوم الفريق زيدان وبيكهام وعدم التزامهم كثيرًا، وهو من المدربين المميزين".

وزاد: "محمد يوسف من المدربين الجيدين وشخصية محترمة ورائعة ويستحق التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر، ولابد من التدقيق جيدًا في السير الذاتية لأي مدرب أجنبي واختياره وفقًا لأسس معينة".

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