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رسميًا..إقالة فيتوريا من منصبه وتعيين محمد يوسف مدربًا عامًا للمنتخب
الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر

فيتوريا
فيتوريا

قرر اتحاد الكرة إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، من منصبه بعد الفشل في تحقيق كأس الأمم الأفريقية، والأداء الهزيل في البطولة.

كتب أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أكس”: اتحاد الكوره يستقر على رحيل ڤيتوريا ومفاوضات لدفع الشرط الجزائي على دفعات.

وكان اتحاد الكرة عقد اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة ودراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة ولن يدخر الاتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.

 

مصدر مقرب من فيتوريا ينفي مطالبة اتحاد الكرة برحيله

وكان مصدر مقرب من فيتوريا أكد في تصريحات سابقة للوفد خلال الأيام الماضية أن اتحاد الكرة لم يناقشه حول الرحيل أو الشرط الجزائي، مضيفا أن الجلسة التي عقدت مع اتحاد الكرة منذ أيام كانت لمناقشة عدة أمور على رأسها مستوى منتخب مصر وادائه السيئ  في بطولة كأس أمم أفريقيا، مطالبين بتفسير ما حدث وشرح أسباب ذلك.

وأضاف المصدر أن الأحاديث حول رحيله أو مطالبته بالرحيل وقصة الشرط الجزائي، غير صحيحة، وأنه لم يتحدث أحد مع المدرب البرتغالي بشأن الشرط الجزائي أو حصولهم عليه، وأن ما يجري حاليا فقط هو عن ما سيتم فعله فى المستقبل.

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