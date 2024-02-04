أرتفاع أسعار المعسل..معسل قص 50 جراما بـ360 جنيها

يبدو ان أسعار الدخان ( المعسل ) لم تنجو من موجة الأرتفاعات الأخيرة فى الأسواق المحلية فحزت مثل الأخرين وركبت موجة الأرتفاعات، اذ

أعلنت شركة الصعيدي لصناعة وتجارة الدخان؛ رفع أسعار أنواع المكيفات من القص والفواكه الدندش والخطاط في الأسواق المحلية، اعتبارا من شهر الجاري.

أسعار المعسل في الأسواق

معسل قص

بلغ سعر كرتونة المعسل قص الصعيدي 50 جراما: 360 جنيها، والباكو بـ9 جنيهات، ويُباع للمستهلك بسعر 10 جنيهات، وسجلت أسعار كرتونة معسل قص الصعيدي 100 جرام 1000 جنيه، والباكو بـ25 جنيها، ويُباع للمستهلك بسعر 30 جنيها.

وحقق سعر كرتونة المعسل قص الصعيدي( 150 جراما ) بنحو 875 جنيها ، والباكو بـ35 جنيها، ويُباع للمستهلك بسعر 40 جنيها، وبلغ سعر كرتونة معسل قص الصعيدي( 300 جرام ) بنحو 750 جنيها، والباكو بـ75 جنيها، ويُباع للمستهلك بسعر 85 جنيها.

وجائت سعر كرتونة المعسل قص الصعيدي ( 700 جرام) بنحو 1400 جنيه، والباكو بـ140 جنيها، ويُباع للمستهلك بسعر 150 جنيها، وسجل سعر كرتونة معسل قص الأسطورة ( 50 جراما ) 360 جنيها، والباكو بـ9 جنيهات، ويُباع للمستهلك بسعر 10 جنيهات.

وبلغ سعر كرتونة المعسل قص الأسطورة ( 100 جرام ) 1000 جنيه، والباكو بـ25 جنيها، ويُباع للمستهلك بسعر 30 جنيها، وسجل سعر كرتونة معسل قص الأسطورة ( 150 جراما ) 700 جنيه، والباكو بـ35 جنيها، ويُباع للمستهلك بسعر 40 جنيها.

فيما بلغ سعر كرتونة المعسل قص الأسطورة ( 450 جراما ) 1380 جنيها، والباكو بـ115 جنيها، ويُباع للمستهلك بسعر 125 جنيها، سعر كرتونة معسل قص الأسطورة ( 750 جراما ) 1480 جنيه، والباكو بـ185 جنيها، ويُباع للمستهلك بسعر 200 جنيه، وسعر كرتونة معسل قص الأسطورة ( 1 كيلو ) 1410 جنيهات، والباكو بـ235 جنيها، ويُباع للمستهلك بسعر 250 جنيها.

الأسعار معسل الفواكه بعد الزيادة

جاء سعر كرتونة دندش فواكه ( 50 جراما ) عند نحو 3000 جنيه، والباكو بـ25 جنيها، ويُباع للمستهلك بسعر 30 جنيها، وسعر كرتونة دندش فواكه ( 100 جرام ) عند نحو 1000 جنيه، والباكو بـ40 جنيها، ويُباع للمستهلك بسعر 50 جنيها.

سعر كرتونة دندش فواكه ( 250 جراما ) عند مستوى سعر 2400 جنيه، والباكو بـ100 جنيه، ويُباع للمستهلك بسعر 125 جنيها، سعر كرتونة سطل فواكه ( 1 كيلو ) عند مستوى 2400 جنيه، والباكو بـ400 جنيه، ويُباع للمستهلك بسعر 450 جنيها.