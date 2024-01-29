شعبة الدخان تستنكر ارتفاع أسعار السجائر: "من أمن العقاب أساء الأدب"

عقب إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، على ارتفاع أسعار السجائر، قائلا: "من أمن العقاب أساء الأدب من قبل التجار، والعشوائية هي العنوان الرئيسي لسوق السجائر خلال الفترة الحالية".

وتابع رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الإثنين، أن رئيس جهاز حماية المستهلك قام بإعداد اجتماع مع المسؤولين عن إنتاج السجائر، مشيرًا إلى أن هناك استياء من الوضع الراهن، خاصة وأن الشركات المنتجة للسجائر لا ترفع الأسعار، والخلل الموجود سببه الوسطاء من التجار.

وأضاف أن بعض التجار تقوم بحجب السجائر عن السوق، مما يؤدي إلى ندرة في المنتج، وبالتالي يحدث ارتفاع في الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا بين جهاز حماية المستهلك ورؤساء شركات السجائر على إعطائهم معلومات حول التجار الذين يحصلون على السجائر، لكي يقوم الجهاز بالرقابة على التجار، وبالتالي منع تخزين هذه السلعة من قبل بعض التجار.