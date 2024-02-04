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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالديربي

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل الملكي لمباراة أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في مباراة بالجولة الثالثة والعشرين في الدوري الإسباني.

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شهد اللقاء تواجد بيلينجهام والثنائي البرازيلي فينيسيوس ورودريجو في التشكيل الأساسي.
 

تشكيل ريال مدريد لمباراة أتلتيكو: 

في حراسة المرمى: لونين.
خط الدفاع: داني كارفاخال، فيرلاند ميندي، ناتشو، لوكاس فاسكيز.
خط الوسط: توني كروس، كامافينجا، فيدي فالفيردي.
في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، بيلينجهام، رودريجو جوس.
مقاعد البدلاء:

 كيبا، دييجو بينيرو، مودريتش، خوسيلو، سيبايوس، فيران جارسيا، إبراهيم دياز، أردا جولر.
 

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