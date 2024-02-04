موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهةقوية مع أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأحد، في قمة منافسات الدوري الإسباني "الليجا" لموسم 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة"، الحادية عشر مساءً بتوقيت "السعودية".

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 1.

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يعلق على المباراة، عصام الشوالي.

موقف ريال مدريد وأتليتكو في الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد المباراة متصدرًا الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، ويسعى للفوز لحصد النقاط الثلاث قبل مباراته أمام الوصيف جيرونا.

ويتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وحال الفوز سيصعد للمركز الثالث.