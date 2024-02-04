مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

يحتضن ملعب «سانتياجو برنابيو»، ديربي العاصمة الإسبانية، الذي يجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني الممتاز.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم

يخوض ريال مدريد، المباراة وهو يمتلك 57 نقطة فى رصيده بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويسعى إلى الفوز للابتعاد بالصدارة فى ظل صراعه الشرس مع جيرونا، بينما يحتل أتلتيكو مدريد، المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

مباراة الليلة،هي الرابعة التى تجمع بين الريال وأتلتيكو خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات، إذ يتفوق الروخي بلانكوس، بفوزه في مباراتين، الأولي خلال مواجهة الدور الأول من الليجا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، والثانية في دور ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعد امتدادها للأشواط الإضافية.

حقق الفريق الملكي فوزا واحدا، فى نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، فى السعودية، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة حيث انها تعتبر من اهم منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

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تاريخيا، التقي الفريقين قبل مواجهة الليلة، في 225 مباراة، تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز في 115 مباراة،بينما حقق نادي أتلتيكو مدريد الفوز في 57 مبارة، وحسم التعادل 53 مباراة وتمكن لاعبوا ريال مدريد من إحراز 393 هدف في شباك أتلتيكو مدريد، بينما استقبلت شباكهم 297 هدف.

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد اليوم

ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المتابعين عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024، فقد تم الإعلان على أنه من المقرر أن يتم العمل على نقل مباراة اليوم عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1، التي تعتبر جزءاً من مجموعة قنوات بين سبورت القطرية التي تعتبر الناقل الرسمي لكل المباريات، على أن يتم العمل على نقل المباراة من خلال ضبط بيانات التردد التالي:

تردد قناة بين سبورت 1 على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة بين سبورت 1 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عامودي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

تشكيل فريق ريال مدريد لمباراة اليوم

كما تم الإعلان عن تشكيل فريق ريال مدريد لمباراة اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024، والذي من المتوقع أن يكون نحو ما يلي: