بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت دون تقطيع HD في الدوري الإسباني

بدأ البحث من خلال الكثير من متابعي بطولة الدوري الإسباني عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024، حيث انها تعتبر من اهم منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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تعد هذه هي المواجهة الرابعة بين الفريقين هذا الموسم، في المباراة الأولى كان ومازال أتلتيكو هو الفريق الوحيد الذي حقق الفوز على "الميرينغي" في الدوري المحلي حتى الآن.

وفي المباراة الثانية على ملعب الأول بارك في الرياض في نصف نهائي كأس السوبر بين الفريقين، انتهت بنتيجة 5-3 للفريق الأبيض الذي حقق اللقب لاحقا على حساب برشلونة في النهائي ورد رجال المدرب دييغو سيميوني على الهزيمة في كأس السوبر بإخراج الجار من مسابقة الكأس بالفوز عليه بنتيجة 4-2 في مباراة لم تخل من الإثارة المعتادة.

وبينما حقق "الروخيبلانكوس" انتصاريه على ملعبه ووسط جمهوره هذا الموسم، يسعى لفك عقدة عدم الفوز على ملعب سانتياغو برنابيو منذ عام 2016 حين حقق آخر انتصار له هناك.

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بينما يسعى الريال للانتقام من الجار الذي أخرجه من الكأس قبل وقت قريب، ويرد على هزيمته الوحيدة في الدوري بانتصار يثبته في صدارة جدول الترتيب الذي يحتله برصيد 57 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بـ47 نقطة.

متى موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 4 فبراير 2024، على ملعب سانتياجو بيرنابيو وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.