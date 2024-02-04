بالفيديو.. أهداف مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

نجح وولفرهامبتون في تحقيق الفوز على نظيره تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ملخص مباراة تشيلسي وولفرهامبتون

جاء الهدف الأول لتشيلسي عن طريق كول بالمر في الدقيقة 19، فيما نجح ماتيوس كونيا، لاعب وولفرهامبتون في تسجيل في الدقيقة 22.

وسجل اللاعب أكسيل ديساسي، لاعب تشيلسي، الهدف الثاني للذئاب بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم وولفرهامبتون بنتيجة 2/1.

بينما عاد كونيا ليُحرز الهدف الثالث للذئاب في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني، وأحرز ماتيوس كونيا الهدف الثالث له والرابع لوولفرهامبتون في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

و سجل تياجو سيلفا الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بفوز وولفرهامبتون بنتيجة 4/2.

وارتفع رصيد وولفرهامبتون بعد الفوز على تشيلسي للنقطة 32 في المركز العاشر، بينما يأتي تشيلسي في المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة.