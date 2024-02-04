ساكا يهز شباك ليفربول بالهدف الأول (فيديو)

تقدم آرسنال بالهدف الأول في شباك ليفربول في المباراة التي تجمع بينهما الأن على ملعب الإمارات، في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".



أحرز بوكايو ساكا لاعب آرسنال الهدف الأول في الدقيقة 14 ، بعد تسديدة من مارتينيلي يتصدى لها أليسون بيكر حارس الريدز لترتد إلى ساكا الذي يسددها في شباك ليفربول.

شاهد الهدف بالفيديو:





ويأتي فريق ليفربول في صدارة جدول تريتب الدوري الإنجليزي ويملك في رصيده 51 نقطة فيما يأتي آرسنال في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.



وكانت مباراة الدور الأول بين آرسنال وليفربول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.



ويغيب عن المباراة محمد صلاح جناح ليفربول للإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، فيما يتواجد النني على مقاعد بدلاء آرسنال.

