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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ساكا يهز شباك ليفربول بالهدف الأول (فيديو)

ساكا
ساكا

تقدم آرسنال بالهدف الأول في شباك ليفربول في المباراة التي تجمع بينهما الأن على ملعب الإمارات، في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

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ساكا يقود تشكيل اَرسنال أمام وولفرهامبتون

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ساكا يقود اَرسنال أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

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مدرب أرسنال يكشف موقف ساكا من المشاركة أمام بيرنلي


أحرز بوكايو ساكا لاعب آرسنال الهدف الأول في الدقيقة 14 ، بعد تسديدة من مارتينيلي يتصدى لها أليسون بيكر حارس الريدز لترتد إلى ساكا الذي يسددها في شباك ليفربول.

 

شاهد الهدف بالفيديو:



ويأتي فريق ليفربول في صدارة جدول تريتب الدوري الإنجليزي ويملك في رصيده 51 نقطة فيما يأتي آرسنال في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول بين آرسنال وليفربول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.

ويغيب عن المباراة محمد صلاح جناح ليفربول للإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، فيما يتواجد النني على مقاعد بدلاء آرسنال.
 

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ساكا يقود اَرسنال أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي
الجريدة الورقية