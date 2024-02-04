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رسميًا..إقالة فيتوريا من منصبه وتعيين محمد يوسف مدربًا عامًا للمنتخب
الأحد 04 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

خاص .. علاء نبيل يقترب من منصب المدير الفني لاتحاد الكرة

علاء نبيل
علاء نبيل

يقترب علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين الأسبق بنادي المقاولون العرب، من تولى منصب المدير الفني لاتحاد الكرة خلال المرحلة المقبلة.

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ويعقد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا بمقر الجبلاية لمناقشة مصير المدير الفنى روي فيتوريا بعد النتائج الهزيلة بكأس الأمم الأفريقية والخروج من الدور ثمن النهائي على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

نسبة التصويت تحسم بقاء فيتوريا..

ومن المقرر أن تحسم نسبة التصويت في اجتماع الجبلاية مصير البرتغالي فيتوريا من الرحيل عن منصبه مديراً فنياً للمنتخب الوطني.
يذكر أنه في حال فسخ التعاقد يحق للمدرب البرتغالي الحصول على قيمة ٣ أشهر من راتبه شرطا جزائيا.

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