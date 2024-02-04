الأهلي يلتقي سموحة وديا غدا على ملعب التتش

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر غد الاثنين نظيره سموحة وديا على ملعب التتش في إطار الاستعدادات لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري برابع جولات دوري أبطال افريقيا.

ومن المقرر ان يلاقي الاهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري احد يومي 1٦ من شهر فبراير الجاري بدولة الجزائر.

ويخوض الاهلي اللقاء محتلا صدارة ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط بينما يأتي الفريق الجزائري ثالثاً برصيد اربع نقاط.

الأهلي يستعد للسفر..

وقال خالد بيبو، مدير الكرة قال إن الجهاز الإداري يعمل على إنهاء الترتيبات وإجراءات السفر إلى الجزائر؛ استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري.

وأوضح أنه يجري تنسيق موعد السفر مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر؛ حيث تقام المباراة يوم ١٦ من شهر فبراير الجاري.

وشدد مدير الكرة على أن التنسيق قائم مع الجانب الجزائري والسفارة المصرية لتحديد ملاعب التدريب ومكان الإقامة وغيرها من متطلبات الجهاز الفني.