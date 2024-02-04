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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وولفرهامبتون يقسو على تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون
وولفرهامبتون

تلقى تشيلسي هزيمة كبيرة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد من نظيره وولفرهامبتون، ضمن منافسات الـ 23 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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تقدم كول بالمر لتشيلسي في الهدف الأول في الدقيقة 19، بينما تعادل ماتيوس كونيا لوولفرهامبتون في الدقيقة 22، فيما أضاف اللاعب أكسيل ديساسي، لاعب تشيلسي، الهدف الثاني للذئاب بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43.

 بينما عاد كونيا ليُسجل الهدف الثالث لوولفرهامبتون في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني، وأحرز ماتيوس كونيا الهدف الثالث له والرابع للذئاب في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

فيما قلص تياجو سيلفا النتيجة لتشيلسي في الدقيقة 86، بعدما سجل الهدف الثاني للبلوز، لتنتهي المباراة بفوز وولفرهامبتون بنتيجة 4/2.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد وولفرهامبتون للنقطة 32 في المركز العاشر، بينما يأتي تشيلسي في المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة.

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