حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الفيصلي بكأس خادم الحرمين

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي أمام الفيصلي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل الاتحاد أمام الفيصلي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد حجازي – مد الله العليان – حسن كادش – تركي الجعدي.

خط الوسط: فابينهو – كانتي – فيصل الغامدي.

خط الهجوم: صالح العمري – رومارينهو – عبدالرزاق حمدالله.

بينما يأتي مقاعد البدلاء؛ كل من:

عبدالله المعيوف – محمد المحاسنة – فواز الصقور – أحمد الغامدي – فرحة الشهراني – طلال الحاجي – سلطان الفرحان – مروان الصحفي.

بينما شهدت القائمة غياب الدولي الفرنسي كريم بنزيما بعد الأزمةالأخيرة له مع المدرب الذي قرر سحب شارة القيادة منه لتغيب اللاعب عن معسكر الفريق بدبي والذي كان بهدف الاستعداد والتحضير للقادم من الموسم الجاري.