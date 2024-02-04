تحتوى الكوسا على فوائد عديدة ومفيدة فضلًا عن مذاقها الطيب ويسهل تحضيرها بأكثر من طريقة شهية ولذيذة.

ومن أبرز فوائد الكوسا التي تدفع الأمهات الي تحضيرها بين حين وآخر انها.

-تدعم صحة الجهاز المناعي، وذلك لاحتواء الكوسا على نسبة جيدة من فيتامين C.

-تعمل على الحفاظ لصحة الغدة الدرقية وبقاء مستويات هرموناتها ضمن الحدود الطبيعية، وذلك لاحتواء الكوسا على المنغنيز.

-تحسين صحة ووظائف الدماغ، وذلك لاحتوائه على حمض الفوليك. التقليل من نوبات الربو، وذلك لاحتوائه على فيتامين C.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير الكوسا المقلية بالزبادي بخطوات سهلة لتقديم وجبة مفيدة لكبار والصغار.

المقادير

- الكوسا : 2 كوب (مقطعة دوائر ومقلية)

- زبادي : كوب

- الطحينية : ربع كوب

- الثوم : فص (مهروس)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- نعناع ناشف : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- جبن موزاريلا : 3 ملاعق كبيرة

- البصل الأخضر : ربع كوب (مفروم)

طريقة التحضير

في وعاء ضعي الزبادي، والطحينة، والثوم، وعصير الليمون، والملح، والنعناع الجاف، واخلطي جيداً.

ضعي الكوسا المقلية في طبق التقديم ثم اسكبي الصلصة على الكوسا.

زينيها برشة من النعناع الجاف والبصل الأخضر المفروم، وأضيفي الجبنة وبيضة على الوجه، ثم زجيها في الفرن لمدة 15-20 دقيقة، وقدميها ساخنة أو باردة.