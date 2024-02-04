الأحد 04 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يناقش تطوير رياضة رفع الأثقال

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل النادي الإسماعيلي، اليوم الأحد،  المهندس خالد هلهول، رئيس الاتحاد الإفريقي لرفع الأثقال، وأنطونيو أرسو الأمين العام للاتحاد الدولي للعبة، وماثيو كارتن عضو الاتحاد الدولي، وذلك على هامش البطولة الإفريقية التي تحتضنها الإسماعيلية بداية من الغد.

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واستقبل الأستاذ مصطفى شله أمين صندوق النادي، والدكتور أحمد عبدالرحمن، عضو مجلس الإدارة، ومحمود اليسقي المدير التنفيذي للنادي، ومحمد إسماعيل المدير المالي، ومحمود خليل مدير إدارة النشاط الرياضي، السادة الضيوف، وسط أجواء من الود والمحبة.

وتناولت جلسة الاستقبال مناقشة كيفية تطوير اللعبة داخل النادي الإسماعيلي، خلال المرحلة المقبلة.

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