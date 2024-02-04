رسمياً.. الأهلي يضم الزنفلي

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تعاقد النادي مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء.

وقام مدير التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإتمام التعاقد مع الحارس الجديد.

وجاء التعاقد مع الزنفلي بعد إصابة محمد الشناوي بخلع في الكتف خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

في سياق متصل من المقرر أن يعود محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إلى القاهرة غدا الاثنين بعد جراحة ناجحة أجراها في ألمانيا بعد إصابته أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي أنه في تواصل مستمر مع الشناوي يوميا؛ للاطمئنان على حالته.

وأشار طبيب الفريق إلى أن الشناوي فور عودته سوف يستكمل برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل وفق البروتوكول الطبي الذي حدده الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.

وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لودية سموحة غدا.