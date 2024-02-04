الأحد 04 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء العراقي يوجه بتوفير العلاج اللازم لمصابي الاعتداء الأمريكي

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتوفير العلاج اللازم لجرحى ضربة عسكرية أمريكية أسفرت عن مقتل 16 شخصا بينهم مدنيون، بالإضافة إلى 25 جريحا، وتسببت أيضا في خسائر وأضرار بالمباني السكنية وممتلكات العراقيين.

txt

حركة النجباء تتوعد بالرد بعد العدوان الأمريكي على العراق وتؤكد: لدينا مفاجآت

txt

روسيا تدين الغارات الجوية الأمريكية على العراق وسوريا

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)  أن "رئيس الوزراء زار المصابين من المدنيين والعسكريين في الاعتداء الأمريكي الأخير على منطقتي عكاشات والقائم غربي العراق" وذلك بمستشفى الحسين العسكري فى بغداد ، حيث تابع الخدمات الطبية والإجراءات العلاجية المقدّمة للمصابين.

وكانت ضربات أمريكية استهدفت مواقع فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق وسوريا، وفق ما أعلن البيت الأبيض أول أمس /الجمعة/ حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هذه الضربات "ستستمر"، وتأتي ردا على استهداف القوات الأمريكية في المنطقة تبنت الكثير منها "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي تحالف فصائل مسلحة مدعومة من إيران تُعارض الدعم الأمريكي لإسرائيل في الحرب على غزة ووجود القوات الأمريكية في المنطقة.

مواد متعلقة

مجلس الأمن يناقش الضربات الأمريكية على العراق وسوريا الإثنين

حركة النجباء تتوعد بالرد بعد العدوان الأمريكي على العراق وتؤكد: لدينا مفاجآت

روسيا تدين الغارات الجوية الأمريكية على العراق وسوريا

الجريدة الورقية