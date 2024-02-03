السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تدين الغارات الجوية الأمريكية على العراق وسوريا

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أدانت روسيا الضربات الجوية الأمريكية على أراضي العراق وسوريا، ودعت لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.

وحسب سبوتنيك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، اليوم السبت: "إننا ندين بشدة العمل الصارخ الجديد للعدوان الأمريكي البريطاني ضد دول ذات سيادة. ونعمل على دراسة الوضع الناشئ بشكل عاجل من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضافت زاخاروفا أن الولايات المتحدة تحاول من خلال تصرفاتها جر دول الشرق الأوسط إلى الصراع.

وتابعت: "من الواضح أن الضربات الجوية تهدف لزيادة تأجيج الصراع. فمن خلال مهاجمة أهداف "جماعات موالية لإيران"، كما يدعون، في العراق وسوريا دون توقف تقريبًا، تحاول الولايات المتحدة عمدًا إغراق أكبر الدول في المنطقة في الصراع".

وأشارت زاخاروفا: "تؤكد الأحداث الأخيرة أن الولايات المتحدة لم تكن ولن تبحث أبدًا عن حلول للمشاكل في المنطقة".

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