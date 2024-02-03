السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حركة النجباء تتوعد بالرد بعد العدوان الأمريكي على العراق وتؤكد: لدينا مفاجآت

حركة النجباء العراقية
حركة النجباء العراقية

قالت حركة النجباء العراقية، إنها تمتلك من المفاجآت ما يغيض العدو ويسر الصديق ولن نهادن أو نتراجع أو ننكسر، بعد الاستهداف الأخير للقوات الأمريكية الذي انتهكت فيه سيادة العراق وكرامته لتوقع عشرات الشهداء العراقيين.

وأضافت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان لها: ليعلم الاحتلال الأمريكي وإدارته المشؤومة أن المقاومة الإسلامية سترد بما تراه مناسبا في الزمان والمكان الذي تريد 

وأوضحت: لدينا من المفاجآت ما يغيض العدو ويسر الصديق ولن نهادن أو نتراجع أو ننكسر

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