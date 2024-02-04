محافظ الفيوم يشهد حفل تكريم أعضاء نقابة الزراعيين المحالين على المعاش

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، فعاليات حفل تكريم عدداً من أعضاء نقابة المهن الزراعية، العاملين بمختلف الجهات الحكومية بالمحافظة، لبلوغهم السن القانونية للمعاش، وذلك تحت شعار "يوم الوفاء ورد الجميل"، تقديراً لما قدموه من مجهودات طوال حياتهم الوظيفية.

أقيمت فعاليات الحفل، بنقابة الزراعيين بالفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور السيد خليفة النقيب العام للزراعيين، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور علاء شيلابي نقيب الزراعيين بالفيوم، والدكتور مصطفي راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.

وفي كلمته، رحب محافظ الفيوم، بالدكتور السيد خليفة النقيب العام للزراعيين، علي أرض المحافظة، ومشاركته في فعاليات هذا الحفل، مثمناً جهود نقابة المهن الزراعية فى دعم الفلاحين والمزارعين وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وقدم المحافظ، خالص تهانيه لجميع المكرمين من أعضاء نقابة الزراعيين المتميزين، العاملين بمختلف الجهات والمصالح الحكومية، لبلوغهم السن القانونية للمعاش، مثمّناً جهودهم وعطائهم وما تحقق من إنجازات خلال فترة عملهم، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية، وأن يمتعهم الله بالسعادة والصحة والعافية.

تكريم المخلصين..

وأكد "الأنصاري"، أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وفي الوقت ذاته تحفيزاً لمن يخلفهم، مضيفاً بأن التكريم واجب تجاه كل من يعمل بجد وإخلاص، في كافة المديريات ومواقع العمل، لأننا نعمل كأسرة واحدة بروح الفريق الواحد، ونضع نصب أعيننا خدمة الوطن والمواطن.

ولفت محافظ الفيوم، إلي حرص واهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بقطاع الزراعة، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهذا القطاع الحيوي الهام، للوصول إلي أعلي إنتاجية من كافة المحاصيل الزراعية، موضحاً أن الأرض الزراعية جزء لا يتجزأ من حياتنا جميعاً، وهي المصدر الرئيسي لقوت الشعب، مطالباً كافة الحضور بضرورة الحفاظ على كل شبر من أرضنا الزراعية.

و أعرب النقيب العام للزراعيين، عن شكره وتقديره لحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات هذا الحفل، ودعمه المتواصل لقطاع الزراعة وكافة القطاعات الخدمية والتنموية علي أرض المحافظة، مؤكداً حرص النقابة على تكريم أعضائها بشكل مستمر، كوقفة تقدير وعرفان بجهودهم الصادقة وعطائهم المتميز طوال سنوات خدمتهم.

ولفت "خليفة"، إلي بروتوكول التعاون المبرم بين نقابة المهن الزراعية، وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير نحو 22 مشروع متناهي الصغر، سيتم طرحها للزراعيين وأسرهم، وكذا بروتوكول التعاون مع وزارة العمل، لتوفير فرص عمل للزراعيين سواء داخل مصر أو خارجها، موضحاً أن النقابة نفذت عدد 87 دورة تدريبية بالتنسيق مع أكاديمية ناصر العسكرية، للتوعية بكافة القضايا المجتمعية.

وفي ختام الحفل، قام محافظ الفيوم، والنقيب العام للزراعيين، بمنح المكرمين، شهادات التقدير والدروع التذكارية، تقديراً وتكريماً لما قدموه من عطاء طوال مسيرتهم الوظيفية.

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