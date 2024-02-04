العراق يجدد رفضه أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات بين الدول

جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، رفض حكومة بلاده أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة، مشددا على أن العراق ليس المكان المخصص لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين الدول.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن حسين عقد اجتماعا مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي وكندا والبرازيل وأستراليا، حيث جرى بحث الاعتداءات الأمريكية على العراق واستهدافها قوات أمنية عراقية، فضلًا عن مواقع مدنية في منطقتي عكاشات والقائم والتي أدت إلى أضرار بشرية ومادية كبيرة.

وأشار حسين إلى أن الحكومة العراقية هي المسئولة عن حماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين الأجانب في العراق، وأن المساس بهم هو أيضا اعتداء على سيادة العراق وخارج إطار سياسة العمل الحكومي، مؤكدا ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات بين اللجنة العسكرية المشتركة للوصول إلى تفاهمات حول الوجود العسكري الاستشاري للولايات المتحده الأمريكية ودول التحالف.

وأكد وزير الخارجية العراقي، ضرورة انهاء الصراع في المنطقة، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة والتخلي عن الخيارات العسكرية وذلك لتفادي التصعيد في المنطقة.

ومن جانبه، عبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد السفير توماس سايلر عن خالص تعازيه ومواساته إلى العراق حكومة وشعبا، مؤكدا استعداد الاتحاد لدعم استقرار العراق والعمل من أجل السلم والأمن في المنطقة.

كما أعرب عدد من سفراء البعثات الدبلوماسية الأوروبية العاملة لدى العراق عن دعمهم للحكومة العراقية.