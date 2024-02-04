جامعة قناة السويس تنعي الفريق أحمد فاضل الرئيس الأسبق للقناة

اصدرت جامعة قناة السويس اليوم الأحد بيانا نعت فيه الفريق اركان حرب أحمد فاضل والذي وافته المنية أمس السبت واكدت أن الفقيد طوال فترة عمله لم يدخر جهدا للتواصل مع جامعة قناة السويس وتشجيع العلم والبحث العلمي.



وكانت هيئة قناة السويس أصدرت بيانا في وقت لاحق نعت فيه رئيس القناة الأسبق .ودعت فيه للفقيد بالرحمة والمغفرة واكدت على مجهوداته على مدار سنوات شغله منصب رئيس هيئة قناة السويس على دوره في تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس وتعزيز إمكانياته.واكد الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الفقيد كان له بصمات واضحة في إدارة المرفق العالمي ولم يدخر جهدا في تنفيذ مشروعات تطوير المجرى الملاحي خلال فترة عمله.

والفقيد هو الرئيس الخامس للهيئة، حيث تولى رئاستها خلال الفترة من يناير ١٩٩٦ وحتى أغسطس ٢٠١٢.وهو من مواليد محافظة الإسكندرية عام ١٩٣٨، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام ١٩٥٨، وتدرج في العديد من المناصب القيادية بالقوات البحرية، إلى أن شغل منصب قائد القوات البحرية خلال الفترة من عام ١٩٩١ وحتى عام ١٩٩٦، وحصل على رتبة فريق عام .

