أغنية لما بحب لـ آدم تجتاز المليون ونصف مشاهدة.. فيديو

حقق الفنان آدم بأغنيته الجديدة “لما بحب”، أكثر من مليون و 700 ألف مشاهدة وذلك خلال يومين من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية لما بحب من كلمات سهام شعشاع، ألحان محمود عيد، توزيع:تويزع الكسندر ميسكان، وتقول كلماتها “لما بحب بصير غير الناس ببين عليي بمشي كأني خلقت من احساس من طين حنية لما بحب بحس بحس خيوط الشمس نزلو ع ايديي وبدق قلبي ع وتر اخلاص وبيضحكو عينيي لما بحب بينقلب حالي وبضحك كأنك قبالي وكل ما الهوى مر على بالي بترجع صور العاشت فيي لما إلك بشتاق بشتاق ضمك عالهدا ومن بعد كل فراق بشوفك انا بكل المدى بقوى معك ع كل حدا ما الحب حرية”

أغنية آدم قرار صعب

كان قد طرح آدم أخيرا أغنية “قرار صعب”، والتي حققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة كلمات عماد السعد، ألحان: سليم جيباي، وتقول كلماتها"

قرار صعب ابقى او انسحب اكذب اذا قلت بعدني ما احب قلبي بحبا يدق بس من اشوفه اكتئب حرق سنين العمر حرقها بغدر وكذب حبيته وبكل صدق و عطيته حب من الصفر لكن اللي فيه طبع الغدر تهون عليه عشرة عمر وليه الغدر عمري ما قصرت لا عليهم قسيت ولا حبي غيرت كنت إذا اشتاق اقطف من السما نجمه و على قد الشوق صارت هالسما عتمه حبيته وبكل صدق و عطيته حب من الصفر لكن اللي فيه طبع الغدر تهون عليه عشرة عمر".

أغنية آدم حدا عارف

بجانب أغنية “حدا عارف”، والتي سجلت أكثر من 21 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب، من كلمات وألحان مروان خوري، وتقول كلماتها “ حدا عارف عنّا شي شي خبر يريّحني من يوم الل هيي فلّت وما في شي بيفرّحني حدا عارف وينا شي وين أخدتها الدني اختفيت عن عيني قصدا من وجّا الحلو تحرمني حدا من ياللي بيمون عليها وما بيهون عليه يقشعني بها الحالة الل بتلوّي انا من دونا ما شي بتعرف هالشي بتوجّعني وبتصير تقوّي تقويني حدا عارف عنّا شي شي خبر يريّحني من يوم الل هيي فلّت وما في شي بيفرّحني حدا عارف وينا شي وين أخدتها الدني اختفيت عن عيني قصدا من وجّا الحلو تحرمني صدا صوتا بها البيت بعدو وما خلّيت حدا ما سألتو عن حالا من بعدي ولَو معقولي ما في حدا قلبو وَفي يجبر قلبي والكلمة الحلوي يودّي حدا عارف عنّا شي شي خبر يريّحني من يوم الل هيي فلّت وما في شي بيفرّحني حدا عارف وينا شي وين أخدتها الدني اختفيت عن عيني قصدا من وجّا الحلو تحرمني”.