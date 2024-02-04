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الأحد 04 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمركز التعلم المدمج ببني سويف

امتحانات التعليم
امتحانات التعليم المدمج

 

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمركز التعلم المدمج للعام الجامعي 2023/2024، ببرامج كليات التجارة، و رياض الأطفال، والزراعة، والتي تستمر حتي 20 فبراير الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات ببرامجه المختلفة 2547 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن الامتحانات تجرى على فترتين صباحية ومسائية.

 

وذلك تحت إشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان الروبي مدير المركز، ومتابعة المنسقين الأكاديميين لتلك البرامج .

وشدد الدكتور منصور حسن، علي ضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، وتذليل العقبات أمام الطلاب، وإعداد تقرير يومي عن سير الامتحانات بتلك البرامج، مشيرًا إلى تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض مزودة بكافة الإسعافات الطبية.

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الجريدة الورقية