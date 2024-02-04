انتظام 2359 طالبًا وطالبة بامتحانات الدراسات العليا بحقوق جنوب الوادي

قال الدكتور محمد رشدى، عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، إن 2359 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات دبلومات الدراسات العليا بالأقسام المختلفة بالكلية.

وتفقد الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الأحد، سير امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق.

واطمأن الدكتور أحمد عكاوى، خلال جولته على انتظام العملية الامتحانية وتطبيق اللوائح المنظمة لها، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، وتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب.

ووجه رئيس الجامعة، بتذليل أية عقبات قد تواجههم حتى يتمكنوا من تأدية امتحاناتهم بكل تركيز، مضيفًا أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة.

وأوضح عميد كلية الحقوق، أن 2359 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات دبلومات الدراسات العليا بالأقسام المختلفة بالكلية، حيث يؤدي 1430 طالبًا وطالبة امتحان القانون العام مستجد، و886 طالبًا وطالبة امتحان القانون الخاص، و22 طالبًا وطالبة امتحان دبلوم العلوم الإدارية، إعادة قيد.

و16 طالبًا وطالبة امتحان القانون المدنى، إعادة قيد، و5 طلاب لدبلوم حقوق الإنسان، وأشار الدكتور عبدالباري حمدان وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث أن الامتحانات مستمرة وفقًا للجدول الزمني المحدد لها حتى يوم 14 من شهر فبراير الجاري.

رافق رئيس الجامعة، فى الجولة، الدكتور محمد رشدى إبراهيم ، عميد كلية الحقوق والدكتور عبدالبارى حمدان سليمان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.