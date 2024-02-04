المصري يكشف حقيقة عرض المنتخب لـ علي ماهر

أكد رجب عبد القادر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن اتحاد الكرة لم يقدم أي عروض للتعاقد مع علي ماهر لتولي مهمة القيادة الفنية لـ منتخب مصر كما تردد في بعض وسائل الإعلام.

وقال رجب عبد القادر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: " مجلس إدارة المصري متمسك بمديره الفني علي ماهر وجهازه المعاون ".

وأضاف: "المصري يملك جهاز فني على أعلى مستوى وقادر على تلبية طموحات جماهيره".

وبسؤاله عن الانتقالات الشتوية أوضح أن النادي تعاقد مع ثلاث لاعبين صلاح محسن ومعتز زدام وحسين فيصل.

وتابع: " صلاح محسن كانت لديه رغبة قوية بالانتقال لنادي المصري، وفسخ تعاقده مع الأهلي من أجل ذلك، ولم نتحمل أي أمور مادية نظير فسخ تعاقده ".

موقف المصري من تدريب علي ماهر لـ منتخب مصر

وأكمل حديثه عن اهتمام بيراميدز والمنتخب بالتعاقد مع علي ماهر، بأن المصري لن يفرط في مديره الفني لأي فريق بالدوري، واستطرد قائلا "لن نقف أمام علي ماهر إذا تلقى عرض بتدريب منتخب مصر"

واختتم حديثه بأن المصري يسعى للتعاقد مع لاعب تونسي خلاص انتقالات يناير من أجل المنافسة على البطولات"