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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

علي ماهر مرشحًا بقوة لتدريب منتخب مصر

علي ماهر
علي ماهر

أكد كريم حسن شحاتة الإعلامي الرياض أن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي مرشحًا بقوة لتولي مهمة القيادة الفنية لـ منتخب مصر خلال الفترة القامة.

وقال كريم شحاتة في تصريحات تليفزيونية اليوم أن نادي بيراميدز حاول التعاقد مع علي ماهر المدير الفني لنادي المصري ولكن إدارة المصري تمسكت به.

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حسن المستكاوي: علي ماهر الأنسب لتدريب منتخب مصر

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كارلوس كيروش مرشح لخلافة فيتوريا في منتخب مصر

وأضاف في تصريحاته ببرنامج كورة كل يوم أن علي ماهر مرشحًا بقوة لتولي قيادة منتخب مصر وذلك حال تعاقد اتحاد الكرة مع مدير فنى وطنى.

مصر تودع أمم أفريقيا على يد الكونغو

وكان منتخب مصر قد استقر على رحيل المدير الفني روي فيتوريا والبحث عن مدرب جديد لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة بعد الخروج المبكر من أمم أفريقيا بدور الـ16.

يذكر أن منتخب مصر قد ودع بطولة كأس أمم أفريقيا بعد الهزيمة من الكونغو بركلات الترجيح في مفاجأة من العيار الثقيل بعد أداء باهت طوال البطولة لم يحققها خلالها أي انتصار.

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