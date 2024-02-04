وكيل عبد الله السعيد: الانضمام للزمالك كان حلم للاعب منذ سنوات

بعد انضمامه للزمالك

أكد عبد الهادي محمد، وكيل عبد الله السعيد، أن اللاعب لديه أرقام مرعبة خلال السنوات الأخيرة ويملك إمكانيات مميزة وكان هناك رغبة منذ سنوات للانتقال إلى صفوف نادي الزمالك.

وقال عبد الهادي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا المذاع على قناة الزمالك: "عبد الله السعيد دائما لديه طموحات، وشرف لأي لاعب الانضمام إلى صفوف الزمالك وذلك كان حلم من أحلامه وحققه في الوقت الحالي".

وأضاف: "عبد الله السعيد يجهز رسالة لجماهير نادي الزمالك سيعلن عنها خلال الساعات القليلة المقبلة".