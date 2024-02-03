وزيرة الهجرة تتحدث عن دعم المصريين بالخارج للأسر الأكثر احتياجًا بمصر

أشادت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بدعم المصريين بالخارج، للأسر الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أنها تلقت رسائل من مجموعة للمصريين المقيمين في الخارج، للمساعدة في وصول العديد من الكراسي المتحركة لمصر وتقديمها للمحتاجين.

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن هؤلاء الأشخاص أكدوا أنهم على تواصل مع مؤسسة راعي مصر وشريكة لهم في تقديم مثل تلك الأعمال التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية وتقديم يد العون لهم، وهو ما يؤكد مدى قيمة الأعمال التي تقدمها هذه المؤسسة، بخلاف بقية مؤسسات المجتمع المدني.



وأشارت السفيرة سها جندي، إلى الجهد الذي تحقق خلال شهر سبتمبر من العام الماضي 2023، لافتة إلى أنه تم افتتاح 11 عيادة طبية متنقلة جديدة لخدمة القرى الأكثر احتياجًا والتي تم إعدادها بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، منها 7 عيادات تم توفيرها عن طريق تبرعات المصريين المقيمين في دولة أستراليا بما يعكس حرصهم وارتباطهم بمشروعات الخدمة المجتمعية التي يقدمونها لدولتهم الأم، وكانت فعاليات الافتتاح بحضورهم، وهو ما يؤكد الثقة بمؤسسة راعي مصر التي تعد واحدة من المؤسسات التي تقدم الكثير من الدعم الذي من شأنه توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا وتوفير بيئة مناسبة تتوافر بها الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، كذلك يؤكد أيضًا ضرورة تعاون الحكومة مع مؤسسات الدولة المختلفة بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيقها وخصيصًا فيما يتعلق بتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالية مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تحت عنوان «ما بين الإنجازات والرؤية».

جاء ذلك بحضور عدد من كبار الفنانين ورؤساء البنوك وأعضاء البرلمان والشخصيات العامة، لاستعراض جهود المؤسسة في دعم الحماية الاجتماعية لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.