مصطفى بكري يرد على مروجي الشائعات بشأن مشروع رأس الحكمة (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري إن مصر تتعرض لضغوط بسبب سيناء بالتزامن مع الصراعات على الحدود المصرية، ونحن في حاجة إلى الوصول لمهام عملية تمكننا من الخروج من الأزمة الحالية.

وأضاف مصطفى بكري خلال برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم،أن الدولة المصرية تعمل على عدد من المشروعات الاستثمارية التي تساهم في حل ازمة الدولار من بينها مشروع رأس الحكمة.

وتابع مصطفى بكري: "الأبواق المأجوره التي تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية اطلقت العديد من الشائعات حول المشروع منها ان الدولة المصرية ستبيع أرضها.

مصر لا تفرط في الأمن القومي

وأكد أن مصر لا تفرط في الأمن القومي ولا تبيع أرضها وإلا كانت فعلت ذلك في سيناء بعد عرض العديد من قادة الدول مبالغ طائلة على الدولة المصرية للسماح بتهجير أهالي فلسطين من أرضهم ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي تصدى لمخطط تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع مصطفى بكري: "أنا عايز حد يحط نفسه مكان الرئيس السيسي، شايل 100 ألف مشكلة وماشي بيها، متنجروش وراء مروجي الشائعات والخونة.

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن وجهات النظر متباينة في الشأن الاقتصادي، وماتحدث الرئيس عنه بخصوص المشروعات القومية التي تم تنفيذها كان الهدف منها هو أن تخدم مناخ الاستثمار، حتى يجد المستثمر كل مايحتاجه على المدى البعيد، موضحًا أن المشروعات تعمل على توفير متطلبات المستثمر لفترة طويلة، وذلك لأن الاستثمار يحتاج لمدى طويل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية “اكسترا نيوز”، أن الهدف الأسمى من المشروعات هو خدمة المواطن، مشيرًا إلى أن مشروعات شبكات الطرق والوحدات السكنية كل هذا من احتياجات المواطنين، موضحًا أن المواطن لن ينتظر طويلًا لتلبية احتياجاته، لذلك تسعى الدولة بكل جهدها لتوفير احتياجاته.



ونوه إلى أن ماتم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة الماضية له وجهته لأنه يفيد مناخ الاستثمار، ويخدم احتياجات المواطن، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها كان صعب تنفيذها في ظل الظروف والأزمات.

وأكد أنه يتبقى فكرة التوجه الاقتصادي خلال الفترة القادمة، لن تتوقف المشروعات التي تم استكمال جزء منها، لأنه إذا توقفت هذه المشروعات ستذهب سدى، ولن نحصل على أي استفادة منها.