سها جندي: نستهدف 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية بها 72 قرية هي الأكثر عرضة لهذه الهجرات

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الوزارة تعمل بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحد من الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت سها جندي، أن الوزارة تسعى من خلال المبادرة الرئاسية إلى استهداف 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية بها 72 قرية هي الأكثر عرضة لهذه الهجرات، بتوفير الفرص البديلة لأهلها من خلال الخدمات الصحية والتعليمية والتدريب المهني وغيره من أوجه الدعم.



كما سلطت وزيرة الهجرة، الضوء على ما تم تحقيقه نتيجة التعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة راعي مصر للتنمية، وآخرها ما تم إنجازه في زيارتها لمحافظة الدقهلية، ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، حيث تم تنظيم قافلة طبية لعلاج أهالي القرية ووحدة طب الأسرة في قرية بدواي بالمنصورة، مشيرة إلى أنه تم الكشف على 133 حالة تخصص رمد، و70 حالة تخصص الباطنة، و68 حالة تخصص العظام، و45 حالة تخصص الأطفال، و25 حالة تخصص نسا، بإجمالي 341 كشفًا طبيًا على المواطنين في القرية، بالإضافة إلى عمل 45 نظارة طبية؛ حيث تم الكشف وتقديم العلاج والنظارات للمواطنين بالمجان.

وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالية مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تحت عنوان «ما بين الإنجازات والرؤية».

جاء ذلك بحضور عدد من كبار الفنانين ورؤساء البنوك وأعضاء البرلمان والشخصيات العامة، لاستعراض جهود المؤسسة في دعم الحماية الاجتماعية لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.