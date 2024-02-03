مياه الفيوم تدرب موظفى خدمة العملاء على برامج حديثة تيسيرا على المواطنين

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه تم تدريب العاملين بالقطاع التجارى وخاصة موظفى خدمه العملاء والذين لهم تعامل مباشر مع المواطنين على برامج حديثة تواكب العصر والتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى طبقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف أن التدريب استمر على مدار خمسة أيام متواصلة بمقر إدارة التدريب بمحطة العزب الجديدة بهدف تعريف العاملين أولا بفن وحسن التعامل مع الجمهور والتيسير عليهم والرد على استفساراتهم وتساؤلتهم من أجل تحسين الصورة الذهنية لدى المواطنين إتجاه الشركه وذلك من أجل اختصار الوقت والجهد بجانب تدريبهم ورفع كفاءتهم ومهاراتهم الفنيه على برنامج crm وهو البرنامج الجديد الخاص بخدمة العملاء والصيانه والماليات والخزينه.

قطاع المعامل

ومن جهه اخرى وفى وقت سابق صرح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن قطاع المعامل المركزية بالشركه استقبل وفدا من قطاع المعامل بشركه مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية فى إطار زيارات تبادل الخبرات بين الشركات التابعة وذلك بناء على توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى لنقل الخبرات والتجارب والقصص الناجحة والهادفة بين كافة قطاعات الشركات المختلفة لكى تحقق الاستفادة الكاملة فى رفع كفاءة ومهارات العاملين والاطلاع على كل ما هو جديد فى مجالات نظم مراقبة وجودة مياه الشرب من أجل تقديم خدمه أفضل تليق بالمواطنين.

وأضاف أن الزيارة تهدف للتعرف على التشغيل الامثل بالمعمل المركزى،و التعرف على أنواع الاجهزة المتقدمة، والاساسية ،والمساعدة بالإدارات المختلفة فى المعامل الفنية ( العضوية - غير العضوية - البيولوجى - البكتريولوجى) وإدارة الجودة وجمع العينات واهم الاختبارات القائمة بالمعمل ونطاق الاعتماد بالايزو 17025 ونظام اصدار التقارير.

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