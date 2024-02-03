كأس آسيا.. قطر وأوزبكستان إلى ركلات المعاناة

انتهت الأشواط الأصلية والاضافية في مباراة قطر و أوزبكستان بهدف لكلاهما في المباراة التي تجمع بينهما الان في دور ربع نهائي كأس آسيا، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

سجل اللاعب حسن الهيدوس نجم منتخب قطر هدف التقدم في الدقيقة 27 بعد تسديدة قوية فشل حارس أوزبكستان في ترويضها لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 59 جاء التعادل للمنتخب الأوزبكي عن طريق اللاعب أوديلجون هامروبيكوف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تهز شباك العنابي.

حاول منتخب قطر تسجيل هدف التقدم لكن باتت محاولاته بالفشل، وفي الدقيقة العاشرة من الوقت الإضافي تسديدة رائعة من أكرم عفيف لكنها تمر بجوار القائم.



ويتلقي المنتخب الفائز في المباراة مع إيران في نصف النهائي بعد انتصار الأخير على اليابان بهدفين لهدف في ربع النهائي.