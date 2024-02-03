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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كأس آسيا.. قطر تتفوق على أوزبكستان في الشوط الأول

منتخب قطر
منتخب قطر

يتقدم منتخب قطر على أوزبكستان بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت في دور ربع نهائي من بطولة كأس آسيا.

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أمم آسيا.. منتخب قطر وجهًا لوجه أمام أوزبكستان في مواجهة مرتقبة اليوم

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بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس آسيا

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موعد مباراة قطر وأوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا والقنوات الناقلة

أحرز حسن الهيدوس نجم منتخب قطر هدف التقدم في الدقيقة 27 بعد تسديدة قوية فشل حارس أوزبكستان في ترويضها لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 36 فرصة خطيرة لأوزبكستان بعد تمريرة جانبية خطيرة قريبة من المرنى لتصل إلى مهاجم الفريق الذي يسددها لكن يخرجها المدافع محمد وعد، في أخطر فرص الفريق الاوزبكي.

ويتلقي المنتخب الفائز في المباراة مع إيران في نصف النهائي بعد انتصار الأخير على اليابان بهدفين لهدف في ربع النهائي.


تشكيل قطر لمباراة أوزبكستان في كأس آسيا:


في حراسة المرمى: مشعل برشم.

في خط الدفاع: طارق سلمان والمهدي علي ولوكاس منديز.

خط الوسط: محمد وعد وجاسم جابر وأحمد فتحي وحسن الهيدوس وبيدرو ميجيل.

خط الهجوم: أكرم عفيف والمعز علي.

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أمم آسيا.. منتخب قطر وجهًا لوجه أمام أوزبكستان في مواجهة مرتقبة اليوم

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