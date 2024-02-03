أمم إفريقيا.. نيكولاس بيبي يقود كوت ديفوار أمام مالي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم، عن تشكيلة مباراة مالي الرسمية، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.

تشكيل كوت ديفوار أمام مالي

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: سيرجي أورييه، أوديلون، كوسونو، إيفان نديكا، غيلسان كونان.

وسط الملعب: جان ميشيل سيري، سيكو فوفانا، فرانك كيسيه.

الهجوم: نيكولاس بيبي، كريستيان كوامي، ماكس جراديل.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مواجهة مالي وكوت ديفوار في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

فيما ستُذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بينما سيواجه الفائز من مواجهة مالي وكوت ديفوار في نصف النهائي، نظيره الكونغو الديمقراطية، والذي نجح فب تخطى عقبة غينيا بالفوز (3-1).