بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الفوز على نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر الدوري الألماني لهذا الموسم.



استطاع بوروسيا مونشنجلادباخ التقدم بالهدف الأول في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب نيكو إيلفيدي، بينما تعادل ألكسندر بافلوفيتش في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول من المواجهة.

واستطاع المهاجم الإنجليزي هاري كين تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 70، فيما أضاف زميله ماتياس دي ليخت الهدف الثالث في الدقيقة 86 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بايرن ميونخ للنقطة 50 في وصافة الدوري الألماني لهذا الموسم، بينما يتجمد رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ عند النقطة 21 في المركز الثالث عشر.



وبدأ بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: دي ليخت – داير- ديفيز- مزراوي

خط الوسط: جوريتسكا – بافلوفيتش- مولر

خط الهجوم: كين - ساني - موسيالا.