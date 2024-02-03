مستشفى الزقازيق تنقذ حياة طفل تعرض لانسداد مجرى التنفس بسبب جسم غريب

نجح الفريق الطبي بمستشفى الزقازيق العام بمحافظة الشرقية، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر ١٠ أشهر، بعد توقف عضلة القلب وانسداد مجرى التنفس نتيجة دخول جسم غريب عن طريق الفم.

وقال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه فور دخول الطفل لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الزقازيق العام، مساء أمس الجمعة، وهو يعاني من توقف في عضلة القلب، وانقطاع التنفس وزرقة بالوجه وكامل الجسم، نتيجة تعرضه لانسداد مجرى التنفس بسبب دخول جسم غريب عن طريق الفم، ودخوله لمجرى التنفس، وعلى الفور قام الفريق الطبي بقسم الإستقبال بقيادة الدكتور أحمد فاروق مدير الطوارئ بالتعامل مع الحالة، وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.

وأشار إلى إنه استدعاء الدكتور يحيى عليم طبيب العناية المركزة للأطفال، وتم تركيب أنبوبة حنجرية له لتأمين مجرى التنفس، وعمل إنعاش قلبي رئوي، كما تم إستدعاء الدكتور علي محمد رفعت أستاذ جراحات القلب المفتوح، ودخول الحالة على الفور لقسم العمليات الجراحية لعمل منظار جهاز تنفسي لاستخراج الجسم الغريب، لافتا إلى أن ذلك تم في زمن قياسي لا يزيد عن ٢٠ دقيقة، والحالة الآن مستقرة وتتلقى الرعاية المركزة بقسم العناية المركزة للأطفال بالمستشفى.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وللدكتور أحمد عبدالسلام مدير المستشفى، ولأستاذ جراحة القلب المفتوح، وللدكتور عمرو محمد عبدالجليل طبيب التخدير، ولطبيب العناية المركزة للأطفال، ولمدير الطوارئ وطاقم الاستقبال والطوارئ، وجميع الفرق الطبية من هيئة التمريض والفنيين وجميع المشاركين في هذا العمل، نظرًا للجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.