السبت 03 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس وزراء فنلندا: لن نفتح الحدود مع روسيا

رئيس الوزراء الفنلندي
رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو

قال رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو، إن فنلندا لن تفتح الحدود مع روسيا بسبب "وجود مهاجرين من الدول الثالثة هناك يتربصون بفتح الحدود والعبور إلى فنلندا".

 

وحسب روسيا اليوم، قال لهيئة الإذاعة العامة "هناك أشخاص خلف الحدود الشرقية هدفهم دخول فنلندا بشكل غير قانوني. من الواضح أننا لا نستطيع فتح الحدود الآن".

وقال يجب تطوير السبل لمنع عبور الحدود بشكل غير قانوني.

 

وكانت الحكومة الفنلندية قد أعلنت في 30 نوفمبر الماضي إنهاء العمل باتفاق التعاون الحدودي مع روسيا.

 

وقالت إنها تلقت مذكرة من وزارة الخارجية الروسية في 25 أكتوبر بتعليق روسيا هذا الاتفاق.

 

وفي 11 يناير العام الجاري مددت السلطات الفنلندية إغلاق الحدود مع روسيا حتى 11 فبراير.

 

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