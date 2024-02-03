البث المباشر لمشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان يلا شوت اليوم في كأس الأمم الآسيوية

يستعد المنتخب القطري لملاقاة نظيره منتخب أوزبكستان اليوم، ضمن منافسات دور الربع نهائي ببطولة أمم آسيا 2023 بقطر.

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مباراة اليوم التي ستقام في الخامسة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، ستكون صعبة علي أصحاب الأرض في ظل التفوق التاريخي لأوزبكستان علي قطر، حيث فاز منتخب أوزبكستان في 9 من آخر 11 مواجهة ضد المنتخب القطري وستكون هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين بالأدوار الإقصائية من البطولة.

في المقابل، فان منتخب أوزبكستان يأمل في اقصاء حامل اللقب وصاحب الأرض مواصلا تقديم نتائجه القوية والمميزة في البطولة الحالية، بخلاف خوضه مباراة ربع النهائي للمرة الخامسة في تاريخه بكأس آسيا منذ 2004.

يدخل منتخب قطر المباراة بعد تصدره مجموعته بثلاثة انتصارات علي كل من لبنان بثلاثية نظيفة ، وطاجاكستان بهدف نظيف ، والصين بنفس النتيجة، فيما تغلب في دور الـ 16 علي فلسطين 2/1، فيما يدخل منتخب اوزباكستان المباراة بعدما حقق الفوز في مباراة واحدة بدور المجموعات امام الهند 3/0 وتعادلين امام سوريا 0/0 وأستراليا 1/1، فيما حقق الفوز علي تايلاند بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب قطر وأوزبكستان عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ليلة أخرى من التحدي أمام العنابي من أجل العبور إلى نصف نهائي كأس آسيا، عندما يواجهون نظيرهم الأوزبكي، على ملعب البيت، مساء السبت الموافق 3 فبراير 2024.

تشكيل قطر المتوقع أمام أوزبكستان في كأس آسيا

ومن المنتظر أن يدخل العنابي مباراة أوزبكستان الحاسمة بتشكيلة تضم كلاًّ من:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: هشام الرواي، طارق سلمان، مينديز، همام الأمين.

خط الوسط: مصطفى طارق، أحمد فتحي، جاسم جابر.

خط الهجوم: إسماعيل محمد، المعز علي، أكرم عفيف.

موعد مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

ويحط منتخب أوزبكستان الرحال في ملعب البيت أمام منتخب قطر صاحب الأرض، في المواجهة التي تنطلق مع حلول الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

وتشاهدون مباراة قطر وأوزبكستان في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا عبر قناة Alkass EXTRA TWO HD بتعليق سمير اليعقوبي، وقناة beIN ASIAN CUP 1 بتعليق حسن العيدروس، وقناة Alkass EXTRA One HD بتعليق خالد الحدي.